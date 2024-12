Milan-Roma, Ryan non al meglio per un problema al tendine: il portiere non si è allenato per alcuni giorni

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il big match tra Milan e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco figurano ben quattro portieri tra cui Giorgio De Marzi, estremo difensore della Primavera. Per il classe 2007 si tratta della prima chiamata con i "grandi" e la sua presenza è legata alle condizioni di Mathew Ryan: come svelato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, il portiere australiano non si è allenato per un paio di giorni a causa di un problema al tendine e non è al meglio, motivo per cui Ranieri ha deciso di chiamare anche il giovane De Marzi.

(Telegram Filippo Biafora)