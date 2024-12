Milan-Roma, i convocati di Ranieri: Cristante unico assente, prima chiamata per il portiere della Primavera De Marzi (FOTO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il big match tra Milan e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figura soltanto Bryan Cristante, il quale è ancora alle prese con la lesione ai legamenti della caviglia rimediata in occasione della partita contro l'Atalanta. Prima chiamata, invece, per Giorgio De Marzi, portiere classe 2007 della Primavera.

La lista dei convocati

Portieri: De Marzi, Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré.

Centrocampisti: Baldanzi, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.