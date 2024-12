Milan, Musah non recupera: salta la partita contro la Roma

Altra brutta notizia per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo aver perso Noah Okafor per infortunio, l'allenatore portoghese non potrà contare nemmeno su Yunus Musah in vista della partita contro la Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A e in programma domenica 29 alle ore 20:45. Il centrocampista statunitense sembrava poter recuperare per il match contro i giallorossi ma non sarà così. Hanno qualche chance di essere convocati, invece, Christian Pulisic, Luka Jovic e Ismael Bennacer.

(Sky Sport)

