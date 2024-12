Milan, lesione al polpaccio per Okafor: salta la Roma. Musah out con l'Hellas Verona ma ci sarà contro i giallorossi

Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Noah Okafor in vista di Milan-Roma, match valido per la diciottesima giornata di Serie A e in programma domenica 29 alle ore 20:45. Come riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, il centravanti rossonero ha rimediato una lesione al polpaccio contro il Genoa e dovrà rimanere ai box per almeno 3/4 settimane. Buone notizie invece per Yunus Musah, il quale sarà costretto a saltare la partita contro l'Hellas Verona per un problema fisico ma ci sarà contro la Roma.

