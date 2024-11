VERONA-ROMA, i convocati di Juric: c'è Dovbyk, out Hermoso (FOTO)

Dopo la vittoria di misura contro il Torino nel turno infrasettimanale, domani alle 18.00 la Roma affronterà in trasferta il Verona nell'undicesimo turno di campionato. Alla vigilia della sfida, dopo la conferenza stampa e l'allenamento di rifinitura, Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati: presente Artem Dovbyk, assente giovedì per febbre, mentre non è a disposizione Hermoso.

L'elenco dei convocati:

Angelino

Baldanzi

Celik

Cristante

Dahl

Dovbyk

Dybala

El Shaarawy

Hummels

Koné

Le Fée

Mancini

Marin

Ndicka

Paredes

Pellegrini

Pisilli

Ryan

Sangaré

Saud

Shomurodov

Soulé

Svilar

Zalewski