Alle ore 15 allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bologna, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Nel prepartita Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di DAZN e, come annunciato dai giornalisti presenti a bordocampo, era atteso anche Ivan Juric. A sorpresa però l'allenatore croato ha deciso di non rilasciare dichiarazioni prima del fischio d'inizio.