Roma-Bologna, PISILLI: "Dobbiamo uscire insieme da questo momento complicato. Europa? Ci crediamo"

Alle ore 15 allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bologna, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Poco prima del fischio d’inizio Niccolò Pisilli, calciatore dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

PISILLI A DAZN

State vivendo un momento complicato: cosa vi siete detti?

"Momento complicato, ma dobbiamo essere bravi a uscirne tutti insieme. Dalle difficoltà si può arrivare a tanti momenti buoni".

Quanto aiuta la convocazione in Nazionale?

"Grandissima soddisfazione, ma io sono totalmente concentrato sulla partita di oggi".

Credete ancora in un piazzamento europeo?

"Il campionato è lungo, dobbiamo crederci per forza. Questo è l'obiettivo minimo per la Roma. Ci crediamo".