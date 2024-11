Napoli-Roma: la moviola. Doppio intervento in ritardo di Lukaku, l'arbitro lo grazia in entrambi i casi e non estrae il giallo

Allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Roma, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. L’arbitro della partita è Davide Massa, il quale è affiancato dagli assistenti Rossi e Perrotti. Il IV uomo è Tremolada, mentre al VAR c’è Paterna. L’AVAR, invece, è Fabbri.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

26' - Svilar anticipa Lukaku, il quale manca completamente il pallone e travolge il portiere in scivolata: l'arbitro grazia nuovamente il centravanti belga e non estrae il giallo nemmeno in questa situazione.

12' - Intervento scomposto e in ritardo di Lukaku su Celik, il quale resta a terra dolorante per alcuni secondi: manca il cartellino giallo.