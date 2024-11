NAPOLI-ROMA: le probabili formazioni. Ranieri torna alla difesa a 4, ballottaggio Zalewski-Soulé. Dybala in panchina

Inizia l'era Ranieri III e oggi alle ore 18 la sua 'terza' Roma affronta il Napoli di Conte allo Stadio Diego Armando Maradona nel match valido per la tredicesima giornata in Serie A. I partenopei sono attualmente terzi in classifica e in caso di vittoria tornerebbero in vetta scavalcando Inter e Atalanta, mentre i capitolini si trovano al dodicesimo posto con soli 13 punti in 12 giornate. Sir Claudio è pronto a stravolgere i giallorossi e opterà per la difesa a 4 in un insolito 4-5-1: davanti a Svilar ci sarà la linea composta da Celik-Mancini-Ndicka-Angelino; a centrocampo spazio al trio Koné-Cristante-Pellegrini, mentre sulle fasce Zalewski (in ballottaggio con Soulé) ed El Shaarawy. In attacco confermato Dovbyk, mentre Dybala e Hummels dovrebbero partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

All.: Conte.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk.

All.: Ranieri.

Arbitro: Massa. Assistenti: Rossi M. - Perrotti. IV ufficiale: Tremolada. VAR: Paterna. AVAR: Fabbri.