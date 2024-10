Continua la protesta della Curva Sud nei confronti della gestione della famiglia Friedkin anche in occasione di Roma-Inter, in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Il settore caldo dei tifosi giallorossi, che ha esposto uno striscione contro la dirigenza, è entrato dopo 15 minuti di gioco della sfida. Ma in attesa dell'ingresso ha intonato l'inno.