Roma-Inter, lo striscione della Curva Sud: "15 minuti di assenza perché siamo schifati da questa dirigenza" (FOTO)

Prosegue la contestazione della Curva Sud contro la società guidata dalla famiglia Friedkin. Come annunciato in settimana, la Sud lascia vuoto il settore per i primi 15 minuti per protestare contro le recenti decisioni prese dai Friedkin ed espone uno striscione tra i seggiolini vuoti: "15 minuti di assenza, perché siamo schifati da questa dirigenza".

La Curva Sud entra dopo 15 minuti tra gli applausi dello stadio.