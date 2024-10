VIDEO - Juric su Monza-Roma: "È una piccola finale, vincere sarebbe fantastico. Mi è piaciuto quasi tutto delle ultime cinque partite"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Monza-Roma, partita valida per la settima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 all’U-Power Stadium. Tra i vari temi trattati l'allenatore giallorosso si è soffermato sull'importanza della prossima sfida di campionato. Ecco le sue parole: "Il campionato è difficile, siamo riusciti a fare due vittorie consecutive e se riuscissimo a ottenere anche la terza sarebbe un altro passo per avvicinarsi alla parte alta della classifica. Per me è come una piccola finale di questo ciclo di cinque partite, in cui sono rimasto molto contento su quasi tutto. Vincere domani sarebbe fantastico".