Conferenza stampa, JURIC: "Monza-Roma la finale di un mini ciclo. Molto contento della squadra, fatti più passi in avanti rispetto a ciò che mi aspettavo" (VIDEO)

Torna a parlare mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Monza-Roma, partita valida per la settima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 all’U-Power Stadium. L’allenatore giallorosso interverrà in conferenza stampa oggi alle 13 direttamente dalla sala stampa del ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria e presenterà il prossimo match di campionato. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l’evento in diretta.

LIVE

La rosa è tutta a disposizione tranne Saelemaekers? Come stanno Dybala e Hummels?

"Hummels sta meglio, oggi vedremo durante l'allenamento e decideremo. Stesso discorso per Dybala. Le Fée ha cominciato ad allenarsi con noi. In generale sembra che stanno tutti bene".

Come si affronta una squadra di Nesta?

"Gioca molto bene a calcio, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ha fatto veramente ottime gare. Il Monza ha tanti talenti e lavora sui concetti di Palladino, si vede che c'è un ottimo sincronismo. Sarà una partita dura, contro l'Inter mi ha fatto una grande impressione".

Vede che la squadra sta calando di intensità?

"Contro l'Elfsborg abbiamo fatto una grande partita sia a livello di intensità sia a livello di gioco, anche l'ultima mezz'ora contro il Venezia. Questo è un processo in cui si migliora, dobbiamo migliorare altre cose e non quella. Contro l'Elfsborg abbiamo avuto l'intensità e il pressing giusta. Sotto questi aspetti stiamo crescendo, giusto nel primo tempo contro il Venezia ho visto più sofferenza".

Questa squadra è strutturata per arrivare in Champions e per essere competitiva in tutte le competizioni?

"Abbiamo grossi margini di miglioramento come squadra e come idee. Contro l'Elfsborg ho visto concetti giusti, abbiamo mosso bene il pallone ma siamo mancati nelle scelte finali. Siamo tutti concentrati sul nostro obiettivo, dobbiamo crescere tanto per competere con le altre. Siamo partiti in ritardo, ora abbiamo fatto 6 punti nelle ultime 2 e ci stiamo aggiustando. Abbiamo una grande occasione per chiudere bene il ciclo a Monza. Per competere su tutti i fronti la mia sensazione è che bisogna usare più giocatori possibili e in questo momento mancano Saelemaekers e Zalewski, siamo un po' in deficit. Vedremo in futuro se si può fare bene su tutti i fronti".

Avverte ancora lo shock dell'esonero di De Rossi?

"Pellegrini ha spiegato bene l'altro giorno. Nella prima parte si notava, dopo abbiamo avuto una mentalità completamente diversa e siamo andati forti per il bene generale della Roma. I ragazzi stanno facendo benissimo, sono molto concentrati e io sono molto soddisfatto, vedo molti più passi in avanti rispetto a ciò che speravo a livello di idee. Giovedì brutta sconfitta, ma i calciatori fanno ciò che chiedo sia a livello di gioco sia a livello di aggressione".

C'è difficoltà nel creare grandi azioni da gol: da cosa dipende e come si risolve?

"Abbiamo avuto 5/6 occasioni nitide contro l'Elfsborg. Quando arrivi vicino la porta servono qualità e lavoro, come accaduto nell'occasione di Pellegrini. Su questo dobbiamo migliorare. I ragazzi arrivano in quella zona e poi serve grande qualità e concezione degli spazi. I margini di miglioramento di cui parlo si riferiscono a questo".

Quanto sente già sua questa Roma? Che differenza ci sono nel preparare le trasferte contro l'Elfsborg e contro il Monza?

"Non si può stravolgere, alcune cose vanno bene mentre altre voglio cambiarle. Mi piace ciò che stiamo proponendo, i ragazzi mi stanno dando risposte positive. Giovedì voler fare tanto turnover per far giocar tutti e vedere i calciatori in campo e non solo in allenamento. Contro l'Elfsborg è stata una buona gara per tante cose ma è stata negativa per i difetti negli ultimi metri e nelle ripartenze. Siamo tornati alle 5 di mattina, oggi prepariamo la partita e speriamo di recuperare al meglio per giocare con grande intensità. Abbiamo poco tempo per preparare le gare ma va bene così".

Quante è importante la trasferta di Monza per il campionato? Saranno presenti 2000 tifosi a Monza.

"La situazione è negativa ma la presenza dei tifosi è fantastica perché sono partecipi anche in un momento negativo come questo. La pressione è alta, ci dà tanta adrenalina e si può trasformare in qualcosa di bello. Il campionato è difficile, siamo riusciti a fare due vittorie consecutive e se riuscissimo a ottenere anche la terza sarebbe un altro passo per avvicinarsi alla parte alta della classifica. Per me è come una piccola finale di questo ciclo di cinque partite, in cui sono rimasto molto contento su quasi tutto. Vincere domani sarebbe fantastico".