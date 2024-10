VIDEO - Juric: "Shock post esonero di De Rossi? All'inizio sì, poi la squadra è cambiata per il bene della Roma. Fatti più passi in avanti rispetto a ciò che speravo"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Monza-Roma, partita valida per la settima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 all’U-Power Stadium. Tra i vari temi trattati l'allenatore giallorosso si è soffermato sullo shock avuto dalla squadra in seguito all'esonero di De Rossi. Ecco le sue parole: "Pellegrini ha tutto spiegato bene l'altro giorno. Nella prima parte si notava, dopo abbiamo avuto una mentalità completamente diversa e siamo andati forti per il bene generale della Roma. I ragazzi stanno facendo benissimo, sono molto concentrati e io sono molto soddisfatto, vedo molti più passi in avanti rispetto a ciò che speravo a livello di idee".