VIDEO - Juric: "L'obiettivo è competere su tutti i fronti ma è necessario avere a disposizione più giocatori possibili. Le assenze di Saelemakers e Zalewski rappresentano un deficit"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Monza-Roma, partita valida per la settima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 all’U-Power Stadium. Tra i vari temi trattati l'allenatore giallorosso si è soffermato sugli obiettivi della squadra. Ecco le sue parole: "Siamo tutti concentrati sul nostro obiettivo, dobbiamo crescere tanto per competere con le altre. Siamo partiti in ritardo, ora abbiamo fatto 6 punti nelle ultime 2 e ci stiamo aggiustando. Abbiamo una grande occasione per chiudere bene il ciclo a Monza. Per competere su tutti i fronti la mia sensazione è che bisogna usare più giocatori possibili e in questo momento mancano Saelemaekers e Zalewski, siamo un po' in deficit. Vedremo in futuro se si può fare bene su tutti i fronti".