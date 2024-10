VIDEO - Juric: "La presenza dei tifosi è fantastica. L'adrenalina che ci danno può trasformarsi in qualcosa di bellissimo"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Monza-Roma, partita valida per la settima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 all’U-Power Stadium. Tra i vari temi trattati l'allenatore giallorosso si è soffermato sul supporto dei tifosi nonostante il difficile periodo che sta attraversando la squadra. Ecco le sue parole. "La situazione è negativa ma la presenza dei tifosi è fantastica perché sono partecipi anche in un momento negativo come questo. La pressione è alta, ci dà tanta adrenalina e si può trasformare in qualcosa di bello".