VIDEO - Juric: "I giocatori vogliono fare bene e migliorare, se non fossero convinti me ne andrei"

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa pre Roma-Torino di Ivan Juric, una sfida fondamentale per risalire la china dopo la brutta e pesante sconfitta contro la Fiorentina. Il tecnico, tra le altre cose, si è soffermato anche su eventuali problemi tattici e la possibilità di dimissioni. Le sue parole: "Per me sono solo scuse, se non sono convinti i giocatori me lo possono tranquillamente dire e me ne vado, ma non mi risulta, mi risulta che vogliono fare bene. Guardando gli errori che hanno fatto a Firenze che vogliono migliorare, perché porta tanti benefici, si può fare benissimo, hanno tutte le caratteristiche per fare alla grande sia la fase di possesso che di non possesso, in questo non vedo nessun tipo di problemi".