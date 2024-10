VIDEO - Juric: "Hummels? È una scelta tecnica, non guardo il curriculum"

Alla vigilia di Fiorentina-Roma, Ivan Juric è tornato sulla questione Mats Hummels, ancora a secco di minuti: "Quello che ho detto l'ultima volta è semplice. Scelgo in base a chi sta meglio in allenamento. Non guardo il curriculum, vedo chi mi da più sicurezza. Possiamo fare lo stesso discorso di Hermoso. Il futuro di Ndicka è quello, può diventare un top player in quella posizione per doti fisiche e aggressività, e lo sta dimostrando. Domani avrà una prova difficile con Kean. È una scelta tecnica, non so dirti altro. Ci sono alcune caratteristiche che un allenatore preferisce, è una scelta tecnica".