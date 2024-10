VIDEO - Juric: "Ci sono state discussioni, ma meglio che sia successo. Preferisco lo scontro alle chiacchiere alle spalle"

Durante la conferenza stampa pre Roma-Torino, importantissima per la squadra giallorossa sotto tutti i punti di vista, il tecnico Ivan Juric è tornato sulle recenti voci di discussioni e litigi all'interno dello spogliatoio. Le sue parole: "Sono stati giorni di litigi pesanti, però è meglio che sia successo, è uscito tutto quello che era accumulato. Penso che in questi due giorni, sia con litigi che discussioni, abbiamo indirizzato la barca almeno a livello di pensiero, quello che devo fare io e la squadra, su cosa deve essere concentrata e tutto il resto. Anche il mio carattere preferisce questo scontro, per andare avanti a testa alta invece che fare chiacchiere alle spalle".