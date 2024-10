Dopo l'Europa League, torna in scena il campionato. La Roma, reduce dalla vittoria di misura contro la Dinamo Kiev, affronterà la Fiorentina al Franchi domani sera nella nona giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida, dopo l'allenamento di rifinitura e la conferenza di Ivan Juric, la squadra parte dalla Stazione Termini, intorno alle 17.30, per raggiungere Firenze in treno. Il tecnico recupera Mancini e Soulé, giovedì sera assenti per influenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)