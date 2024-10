Serie A, Juventus-Parma 2-2: i crociati fermano i bianconeri. Atalanta-Monza 2-0: decisivi Samardzic e Zappacosta

La decima giornata di Serie A, dopo i match pomeridiani, è proseguita con Juventus-Parma e Atalanta-Monza. Partita ricca di emozioni all'Allianz Stadium con i bianconeri che per due volte vanno in svantaggio e per due volte riescono a riprenderla. Succede tutto nel primo tempo. I crociati vanno avanti dopo 3 minuti con capitan Delprato ma McKennie la pareggia al 31'. Dopo 7 minuti la squadra di Pecchia torna avanti con Sohm, ma la formazione allenata da Thiago Motta non si arrende e la riprende al 49' grazie a Timothy Weah. Juventus che perde altro terreno da Inter e Napoli ma che rimane terza con 18 punti. Parma che invece esce dalla zona calda della classifica e si posiziona al quattordicesimo posto. Al Gewiss Stadium, nonostante un ottima partita disputata dal Monza di Alessandro Nesta, la Dea agguanta i 3 punti grazie ai gol di Samardzic e Zappacosta. Vittoria importantissima per l'Atalanta che raggiunge il quarto posto con 17 punti, brianzoli che invece rimangono al tredicesimo posto con 9 punti.