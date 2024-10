Serie A, Empoli-Inter 0-3: tris dei nerazzurri ai toscani. Venezia-Udinese 3-2: rimonta folle dei lagunari

Il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A è continuato oggi alle 18:30 con Empoli-Inter e Venezia-Udinese. Allo stadio Carlo Castellani, la formazione di Roberto D'Aversa, complice l'espulsione al 31' del georgiano Saba Goglichidze, crolla contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Match che si sblocca al 50' della ripresa grazie a Frattesi, che poi si ripete al 67' siglando una doppietta. Il gol del definitivo 0-3 lo segna Lautaro Martinez. Inter che torna al secondo posto a -4 dal Napoli, Empoli che rimane ferma all'undicesimo posto con 11 punti. Allo stadio Pier Luigi Penzo, i friulani partono benissimo e la scena se la prende l'ex Real Madrid Iker Bravo. Il classe 2005 prima serve l'assist per la rete di Lovric e poi al 25' sigla il suo primo gol in Serie A. La partita sembra finita, ma al 41' è il rigore trasformato da Joel Pohjanpalo a riaprirla. Al minuto 53 la squadra di Kosta Runjaic rimane in 10 dopo l'espulsione di Souleymane Touré e da il via alla rimonta della squadra di Eusebio Di Francesco. Al 56' la pareggia Nicolussi Caviglia mentre all'86' è un altro rigore segnato da Pohjanpalo a completare la rimonta. Vittoria importante per il Venezia che arriva a 8 punti in 10 partite e raggiunge il Lecce al terzultimo posto. Udinese che invece rimane ferma al settimo posto con 16 punti.