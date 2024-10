Inter, trauma contusivo al ginocchio per Asllani: salta la Roma

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Dopo aver perso Piotr Zielinski per un'elongazione ai flessori della coscia destra, l'allenatore dell'Inter non potrà contare nemmeno su Kristjan Asllani per il match di domani contro la Roma. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro, il centrocampista albanese ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio nel corso dell'allenamento di ieri, motivo per cui non partirà per la Capitale e salterà la partita contro i giallorossi.

Inter, Asllani non parte per Roma. Per il centrocampista trauma contusivo al ginoccchio. pic.twitter.com/JvwQVwssOt — Pasquale Guarro (@GuarroPas) October 19, 2024