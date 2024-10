Inter, botta in allenamento per Asllani: da valutare in vista della Roma. In gruppo Lautaro

Kristjan Asllani è in dubbio per la sfida contro la Roma di domenica sera. Il centrocampista ha preso una botta durante l'allenamento odierno e le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore. In mezzo al campo l'Inter dovrà già fare a meno di Zielinski ma potrà contare sul recupero di Barella. Ha lavorato in gruppo, invece, Lautaro Martinez, che viaggia verso una maglia da titolare contro la Roma.

