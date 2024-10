Fiorentina-Roma, i convocati di Palladino: c'è Kean, out Moreno (FOTO)

Oggi alle ore 20:45 va in scena all'Artemio Franchi di Firenze la partita tra Fiorentina e Roma, valida per la nona giornata di Serie A. L'allenatore della Viola, Raffaele Palladino, ha diramato la lista dei convocati ed è presente Moise Kean nonostante il fastidio alla caviglia sinistra. Assente Matias Moreno in seguito al problema fisico accusato durante il match contro il San Gallo, out anche gli infortunati Albert Gudmundsson, Marin Pongracic e Rolando Mandragora.

I convocati per Fiorentina-Roma?⚜️? pic.twitter.com/yxfXSSSiWc — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 27, 2024