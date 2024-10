In casa Fiorentina tengono banco le condizioni di Moise Kean in vista della partita contro la Roma, valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Come riportato dal portale viola, il problema alla caviglia sinistra non è ancora del tutto risolto: l'attaccante si è allenato al Viola Park ma sente ancora fastidio. L'obiettivo dell'allenatore Raffaele Palladino è schierarlo dal primo minuto ma la situazione è da monitorare nonostante filtri ottimismo.

