La sesta giornata di campionato prosegue con la vittoria esterna della Juventus: i bianconeri battono 3-0 il Genoa in uno Stadio Luigi Ferraris privo di tifosi. Dopo un primo tempo senza reti, al 48' Vlahovic sblocca la gara dal dischetto e al 55' si ripete per la doppietta personale. Nel finale la Juventus cala il tris con la rete di Conceicao. Con questo successo la squadra di Thiago Motta sale a quota 12 punti in classifica al primo posto, mentre il Genoa resta a 5.