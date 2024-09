Serie A, Bologna-Atalanta 1-1: a Castro risponde Samardzic

Alle 20:45, allo Stadio Renato Dall'Ara è andata in scena la sfida tra Bologna ed Atalanta. Il match è terminato 1-1 con le reti dell'argentino Santiago Castro e di Lazar Samardzic. Dopo un primo tempo giocato ad alta intensità e terminato a reti bianche, nella ripresa la squadra di Vincenzo Italiano è passata in vantaggio al 46' grazie alla rete dell'attaccante classe 2004. Complice l'espulsione di Lucumì, avvenuta al minuto 51, la Dea ha ripreso in mano la partita ed ha cercato insistentemente il pareggio. La rete del definitivo 1-1 l'ha segnata al 90' il neo arrivato Lazar Samardzic. Dopo questa partita sia Atalanta che Bologna si trovano rispettivamente al nono e al decimo posto con 7 punti in classifica.