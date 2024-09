Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Venezia, gara valida per la sesta giornata di Serie A, e al minuto 83 Pisilli ha ribaltato tutto e ha segnato la rete del 2-1. In occasione dell'esultanza Soulé è scivolato sulla pista di atletica e ha accusato un problema alla caviglia destra: l'allenatore Juric è corso ai ripari e lo ha sostituito con Hermoso.