Roma-Venezia, problema alla coscia destra per Mancini: il difensore rassicura Juric e resta momentaneamente in campo

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Venezia, gara valida per la sesta giornata di Serie A, e al minuto 13 Gianluca Mancini si è accasciato sul terreno di gioco per un problema alla coscia destra. In seguito all'intervento dello staff medico giallorosso il difensore ha avuto un breve confronto con Juric e ha rassicurato l'allenatore sulle sue condizioni. Intanto Mario Hermoso è stato preallertato e continua a riscaldarsi con grande intensità.