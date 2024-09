Roma-Venezia, Juric in conferenza: "Perché non ho fatto cambi dopo il primo tempo? Mi sembra offensiva..." (AUDIO)

Allo Stadio Olimpico la Roma batte il Venezia in rimonta 2-1 grazie alle reti nella ripresa di Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Dopo il successo - il secondo di fila in campionato - il tecnico giallorosso, Ivan Juric, ha parlato anche in conferenza stampa rispondendo seccato ad una domanda di un giornalista. "Visto che i cambi hanno determinato la svolta della partita e anche un cambio di modulo, perché non ha fatto sostituzioni ad inizio ripresa dopo un primo tempo così brutto?", chiede il giornalista e Juric replica: "Non so come rispondere, non ho una risposta a questa domanda. Mi sembra offensiva".

