Roma-Venezia: i tifosi fischiano Pellegrini alla lettura della formazione

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Venezia, gara valida per la sesta giornata di Serie A. In questa partita si rivede dal primo minuto Lorenzo Pellegrini, il quale aveva saltato la sfida contro l'Athletic per un problema al ginocchio. Come accaduto in occasione del match contro l'Udinese, il capitano è stato fischiato dai tifosi giallorossi al momento della lettura delle formazioni da parte dello speaker.