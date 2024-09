Alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Udinese, valido per la quinta giornata di Serie A. Pochi istanti prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento, caratterizzato da tantissimi applausi, in memoria di Totò Schillaci, l’eroe di Italia ‘90 scomparso il 18 settembre all’età di 59 anni a causa di un tumore al colon.