ROMA-UDINESE: la formazione UFFICIALE. Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Fuori Koné, dentro Pisilli (FOTO e VIDEO)

In un clima di contestazione dopo l'esonero di Daniele De Rossi, la Roma ospita l'Udinese alle 18.00 allo Stadio Olimpico per l'esordio in panchina di Ivan Juric. Il tecnico croato sceglie la difesa a 3 con Mancini, Ndicka e Angeliño, in mezzo al campo spazio a Pisilli e Cristante con Celik ed El Shaarawy sulle fasce. Davanti Dybala e Pellegrini supportano Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

A disp.: Ryan, Marin, Baldanzi, Dahl, Hermoso, Hummels, Paredes, Koné, Sangaré, Saud, Shomurodov, Soulé.

All.: Juric.

UDINESE: Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

All.: Runjaic.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Costanzo - Vecchi. IV uomo: Sacchi. VAR: Di Bello. AVAR: Paganessi.

PREPARTITA

17.00 - La Roma comunica le scelte di Juric:

16.54 - Il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora anticipa l'11 della Roma:

16.40 - La squadra arriva allo Stadio Olimpico:

16.00 - Oggi, tra l'altro, ci sarà l'esordio del terzo kit.

15.50 - Il pullman della squadra parte da Trigoria per raggiungere lo Stadio Olimpico.