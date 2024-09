Allo Stadio Olimpico sta andando in scena il match tra Roma e Udinese, valido per la quinta giornata di Serie A. In tribuna è presente anche Alexis Saelemaekers, il quale dovrà rimanere ai box per circa due mesi in seguito alla frattura del malleolo mediale rimediaat durante Genoa-Roma e alla conseguente operazione svolta in Belgio.