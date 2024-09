Allo Stadio Olimpico sta andando in scena il match tra Roma e Udinese, valido per la quinta giornata di Serie A. Pochi istanti prima del calcio d'inizio Gianluca Mancini è entrato in campo accompagnando un piccolo tifoso sordomuto ed entrambi hanno indossato delle cuffie antirumore. Il difensore ha compiuto questo gesto per la 'Giornata mondiale dei sordi'.