Roma-Udinese: la moviola. Bijol stende Dybala in area, l'arbitro assegna il penalty. Annullato un gol a Dovbyk per fuorigioco

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Udinese, gara valida per la quinta giornata di Serie A. L'arbitro dell'incontro è Ermanno Feliciani, il quale è affiancato dagli assistenti Costanzo e Vecchi. Il IV uomo è Sacchi, mentre Di Bello e Paganessi sono stati designati, rispettivamente, come Var e Avar del match.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

82' - Dovbyk si invola verso la porta e segna con il pallonetto, ma il guardalinee alza la bandierina e segnala il fuorigioco. L'offside è poi confermato anche da VAR e arbitro.

48' - Dovbyk recupera il pallone e serve Dybala, il quale entra in area e viene steso da Bijol. Per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il penalty, poi confermato anche dal check del VAR.