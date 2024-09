Inizia l'avventura di Ivan Juric sulla panchina giallorossa: alle 18.00 la Roma affronta l'Udinese in uno Stadio Olimpico in protesta dopo l'esonero di Daniele De Rossi. Juric, per la sua prima uscita stagionale, si affida al 3-4-2-1 scegliendo a centrocampo Pisilli e Cristante, lasciando in panchina Manu Koné, tra gli acquisti della sessione estiva di calciomercato. Nessun problema per il francese, che si accomoda in panchina per scelta tecnica.