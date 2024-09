LIVE - Al via la contestazione, lo striscione all'Olimpico: "Chi ama la Roma entra mezz'ora dopo"

La Curva Sud contesta le scelte della società. Come annunciato nei giorni scorsi, il tifo organizzato sceglie di protestare, dopo l'esonero di Daniele De Rossi e il conseguente arrivo di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, restando fuori dallo Stadio Olimpico per i primi 30 minuti della partita tra Roma e Udinese in programma alle 18,00. Di seguito gli aggiornamenti:

LIVE

17.00 - All'esterno dell'Olimpico la situazione è tranquilla. Sul Ponte Duca d'Aosta cori e fumogeni.

16.30 - Al momento si contano tantissimi tifosi all'esterno dell'Olimpico. Nella zona del Ponte della Musica si registrano una cinquantina di persone.

16.25 - Compare un primo striscione all'esterno dello Stadio: "Chi ama la Roma entra mezz'ora dopo". Il pullman della squadra, nel frattempo, ha cambiato giro per questioni di ordine pubblico ed è già dentro al parcheggio dell'Olimpico.