Roma-Udinese, striscione per Alicicco: "Lealtà, romanismo e dedizione... Addio a un pezzo della Roma campione" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Udinese, gara valida per la quinta giornata di Serie A. All'intervallo del match lo speaker dello stadio ha voluto ricordare Ernesto Alicicco, lo storico medico della Roma scomparso il 17 settembre all'età di 89 anni. Inoltre sui maxischermi dell'impianto è comparsa una foto di Alicicco e i tifosi hanno iniziato ad applaudire. "Lealtà, romanismo e dedizione... Addio Alicicco, un pezzo della Roma campione", recita lo striscione esposto in Curva Sud.