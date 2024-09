DALL'ALLIANZ STADIUM MDR - Alle ore 20:45 va in scena all'Allianz Stadium di Torino il match tra Juventus e Roma, valido per la terza giornata di Serie A. Pochi istanti prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Sven Goran Eriksson, allenatore giallorosso dal 1984 al 1987 scomparso il 26 agosto a causa di un cancro incurabile al pancreas.