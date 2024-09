JUVENTUS-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Debutto per Saelemaekers, Pisilli dall'inizio e Paredes in panchina (FOTO e VIDEO)

Dopo un punto raccolto in due giornate, la Roma fa tappa a Torino nel terzo turno di campionato: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti della Juventus di Thiago Motta, finora a bottino pieno, all'Allianz Stadium. Con il mercato concluso ma in attesa di novità sul fronte difesa, Daniele De Rossi conferma Celik, Mancini, Ndicka e Angeliño davanti a Svilar, in mezzo al campo Pisilli completa il centrocampo con Cristante e Pellegrini, mentre davanti Soulé e Saelemaekers, al debutto, supportano Dovbyk. Panchina, almeno inizialmente, per Paredes e Dybala.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, Rouhi, Koopmeiners, McKennie, Douglas Luiz, Conceicao, Gonzalez.

All.: Thiago Motta.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Pisilli, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Saelemaekers.

A disp.: Ryan, Marin, Saud, Smalling, Nardin, Dahl, Sangaré, Baldanzi, Koné, Paredes, Joao Costa, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski.

All.: De Rossi.

Arbitro: Guida. Assistenti: Carbone - Peretti. IV uomo: Feliciani. VAR: Di Paolo. AVAR: Paterna.

PREPARTITA

19.51 - Anche la Roma annuncia la formazione ufficiale:

? Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #JuveRoma ? ? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/pTwFmv5yFd — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2024

19.50 - La Juventus comunica le scelte di Thiago Motta:

✍? Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Thiago Motta per #JuveRoma ? Powered by @EASPORTSFC pic.twitter.com/rm0ReyVdf5 — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2024

19.43 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa l'11 iniziale della Roma:

19.30 - La squadra è arrivata all'Allianz Stadium:

18.55 - Circa 300 tifosi sono presenti all'esterno dell'hotel dove alloggia la Roma per salutare la squadra partita alla volta dell'Allianz Stadium.