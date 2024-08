Cagliari-Roma, De Rossi sulla grinta di Angeliño: 'Ha due attributi così'

Sta andando in scena all'Unipol Domus la prima giornata di Serie A. Si affrontano Cagliari e Roma in un primo tempo non proprio brillante da parte dei giallorossi. In campo però tra gli uomini di De Rossi spicca Angeliño, onnipresente e senza paura nonostante la sua statura non proprio da gigante. L'allenatore giallorosso lo esalta durante un'azione rivolgendosi alla panchina: "Ha due attributi così" dice il tecnico mimando il gesto.