CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni. Esordio per Le Fée, Soulé e Dovbyk. Dybala in panchina

Riparte la Serie A e la stagione 2024/25 della Roma inizia all’Unipol Domus di Cagliari. Oggi alle ore 20:45 i giallorossi affrontano il Cagliari nel match valido per la prima giornata di campionato. In porta ci sarà Svilar, mentre la linea difensiva sarà composta da Celik, Mancini, Ndicka e Angeliño. A centrocampo atteso il debutto di Le Fée, affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco pronto il trio Soulé-Dovbyk-El Shaarawy (in vantaggio su Zalewski) mentre Dybala, al centro del mercato giallorosso, dovrebbe partire dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli.

All.: Nicola.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Bercigli - Mokhtar. IV Uomo: Cosso. VAR: Mazzoleni. AVAR: Sozza.