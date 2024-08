Cagliari-Roma, cambia l'arbitro: il match sarà diretto da Marinelli. Giallorossi vittoriosi nell'unico precedente con lui

Cambia l'arbitro di Cagliari-Roma, partita valida per la prima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Il direttore di gara sarebbe dovuto essere Federico La Penna, ma la terna arbitrale ha subito una variazione e ora il fischietto del match sarà Livio Marinelli. Confermati gli assistenti Bercigli e Mokhtar, il IV Uomo Cosso, il VAR Mazzoleni e l'AVAR Sozza.

"Si comunica che Federico La Penna, designato come Arbitro per la gara Cagliari-Roma valevole per la 1° giornata del Campionato di Serie A 2024-25, in programma domenica 18 agosto alle ore 20.45, sarà sostituito da Livio Marinelli".

CAGLIARI – ROMA Domenica 18/08 h. 20.45

MARINELLI

BERCIGLI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SOZZA

Un solo precedente tra la Roma e l'arbitro Livio Marinelli: il trentanovenne diresse Empoli-Roma del 12 settembre 2022 e i giallorossi vinsero per 1-2 grazie alle reti di Dybala e Abraham.

Due, invece, gli incroci con il Cagliari: il pareggio per 1-1 con il Sassuolo nella stagione 2020/21 e il trentaduesimo di Coppa Italia contro il Palermo vinto dai sardi per 2-1 nei tempi supplementari.

