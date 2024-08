CAGLIARI-ROMA: arbitra La Penna. Prima volta con i giallorossi

Sarà Federico La Penna l'arbitro dell'esordio ufficiale della Roma nella stagione 2024/25 in casa del Cagliari, in programma domenica sera alle 20:45. Per lui si tratta di un vero e proprio "esordio", dato che finora non aveva mai diretto una partita dei giallorossi. Bercigli e Mokhtar gli assistenti, quarto uomo Cosso. Al Var ci sarà Mazzoleni, Avar Sozza. Si tratta dell'esordio assoluto in Serie A tra i giallorossi e il fischietto della sezione di Roma 1. Questo il quadro completo delle designazioni della prima giornata:

GENOA – INTER Sabato 17/08 h. 18.30

FELICIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

PARMA – FIORENTINA Sabato 17/08 h. 18.30

AYROLDI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV: RUTELLA

VAR: MARIANI

AVAR: MAZZOLENI

EMPOLI – MONZA Sabato 17/08 h. 20.45

FABBRI

DI GIOIA - POLITI

IV: DI MARCO

VAR: CHIFFI

AVAR: SERRA

MILAN – TORINO Sabato 17/08 h. 20.45

MARESCA (foto)

SCATRAGLI – MORO

IV: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – UDINESE h. 18.30

FERRIERI CAPUTI

MASTRODONATO - PALERMO

IV: PAIRETTO

VAR: SERRA

AVAR: MARIANI

H. VERONA – NAPOLI h. 18.30

MARCHETTI

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

CAGLIARI – ROMA h.20.45

LA PENNA

BERCIGLI - MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SOZZA

LAZIO – VENEZIA h. 20.45

TREMOLADA

IMPERIALE - VECCHI

IV: SACCHI

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

LECCE – ATALANTA Lunedì 19/08 h. 18.30

DIONISI

BERTI - RICCI

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

JUVENTUS – COMO Lunedì 19/08 h. 20.45

MARCENARO

GIALLATINI - ZINGARELLI

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE