Serie A, Sassuolo-Inter 1-0: Laurienté regala 3 punti ai neroverdi che sperano nella salvezza

Alle 20.45 al Mapei Stadium è stato fischiato il calcio d’inizio di Sassuolo-Inter, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. La prima occasione della gara è per Lipani, seguita poi da una per Lautaro. A portare in vantaggio i neroverdi ci ha pensato Laurienté che approfitta di un errore di Dumfries e al 20’ firma il gol della vittoria. Nel recupero del primo tempo è stato annullato un gol a Lautaro per fuorigioco. Durante il secondo tempo l’Inter fatica a trovare spazi e trova sempre una difesa pronta che non dà problemi a Consigli. Il Sassuolo continua a sperare nella salvezza.