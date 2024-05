Serie A, Lecce-Atalanta 0-2: nerazzurri aritmeticamente in Champions

Dopo il pareggio di ieri tra Fiorentina e Napoli, la 37esima giornata di campionato prosegue con la vittoria dell'Atalanta in casa del Lecce: al Via del Mare termina 2-0 per gli uomini di Gasperini, oggi non in panchina poiché squalificato. Ad inizio ripresa De Ketelaere sblocca il match su assist di Scamacca, che firma il raddoppio al 53' chiudendo la sfida. Con questo risultato l'Atalanta si porta a 66 punti in classifica (con due partite da disputare) e accede aritmeticamente in Champions League aggiungendosi alle già qualificate Inter, campione d'Italia, Milan, Bologna e Juventus.