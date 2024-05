Roma-Genoa, le info per i tifosi: Stadio Olimpico sold out, cancelli aperti dalle 18:15 (COMUNICATO)

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena il match tra Roma e Genoa, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Sarà l'ultima partita casalinga della stagione e, come di consueto, lo Stadio Olimpico sarà sold out. La società giallorossa ha annunciato tramite un comunicato ufficiale le informazioni utili per coloro che si recheranno allo stadio tra cui l'apertura dei cancelli, che avverrà alle 18:15.

Roma-Genoa è l’ultima partita in casa del nostro campionato, all’Olimpico. Lo Stadio farà registrare ancora una volta il sold out. Non solo: in questa occasione, la cornice sarà interamente giallorossa, dopo l'apertura del Distinti Nord Ovest generalmente dedicato agli ospiti.

I biglietti sono in vendita, si possono acquistare dalle 14.30 del 17 maggio.

Sempre pieno, uno stadio ogni volta coinvolgente e suggestivo: una costante di meraviglioso romanismo in quest’annata così lunga, con 27 gare casalinghe. Ma non si tratta solo di un saluto di fine stagione, la partita contro i rossoblù determinerà molto anche per la nostra classifica e del destino europeo.

C’è bisogno di ultimo sforzo da parte di tutti, per andare a conquistare tre punti che potrebbero essere molto importanti. Si gioca domenica 19 maggio, calcio d’inizio ore 20.45. Vale la giornata numero 37 di Serie A.

Ecco cosa sapere per vivere il match dal vivo.

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:15. Il consiglio è di partire da casa per tempo, per la concomitanza di diversi eventi nella giornata (compresa la chiusura degli Internazionali di Tennis), e arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Non sarà possibile accedere dal varco di prefiltraggio su viale delle Olimpiadi, per la presenza del Villaggio del Tennis. Chi possiede un biglietto di Curva Sud Laterale e Centrale dovrà passare dal varco di piazzale De Bosis. Chi lo ha di Monte Mario o settori hospitality dovrà invece entrare da viale dei Gladiatori.

Giungendo in anticipo, avrete modo di visitare la Toyota Fan Zone: all'interno, troverete anche il nostro Store.

Per qualunque necessità, dalle 17 potrete telefonare al Call Center AS Roma (06.89386000). Il Call Center può essere contattato anche per mail (callcenter@asroma.it) o tramite form. Sempre dalle 17 potete rivolgervi al botteghino di via Nigra (box 4).

Maglia matchday

Questa è la maglia matchday dedicata alla super-sfida con il Genoa. Si tratta di un prodotto ufficiale del Club:

Potrete acquistarla sia presso il Trailer Store, ossia il punto vendita mobile posizionato all'altezza della Tribuna Tevere, sia nella Toyota Fan Zone, l'area compresa tra la Curva Sud e la Tevere che vi aspetta per divertirvi prima di ogni match della Roma.

"Unstoppable - Superiamo gli ostacoli"

Anche per Roma-Juventus è possibile usufruire di "Unstoppable - Superiamo gli ostacoli", il servizio del Club pensato per facilitare il trasferimento allo stadio di tutti i tifosi con disabilità motoria, che necessitino di carrozzina.

In collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, l'AS Roma predisporrà dei veicoli omologati forniti da Toyota e KINTO, per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori per tutte le gare casalinghe.

Le prenotazioni possono essere effettuate dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre-gara, da tutti coloro che abbiano un biglietto (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Stop al Secondary Ticketing!

È sempre attivo il form per segnalare direttamente alla Società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

Modalità di gestione delle aree di parcheggio disabili

Le persone con disabilità munite di regolare permesso e con abbonamento/biglietto di Tribuna Tevere Disabili (solo con tariffa persona con disabilità non deambulante + accompagnatore), potranno parcheggiare all’interno dello Stadio dei Marmi.

Per tutte le altre tipologie di disabilità è previsto un quantitativo di parcheggi, fino ad esaurimento dei posti, presso lo Stadio dei Marmi, Viale dei Gladiatori e Viale Alberto Blanc. Per accedere bisogna essere in possesso dell’abbonamento/biglietto e relativo tagliando per il parcheggio disabili.

Al fine di un corretto utilizzo delle aree, il personale in servizio potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio".

(asroma.com)

