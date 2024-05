Domani sera la Roma potrà battere il record assoluto stagionale, i 67.923 spettatori presenti allo Stadio Olimpico nel playoff europeo contro il Feyenoord. Il club giallorosso ha infatti ricevuto l'autorizzazione per potere vendere ai propri tifosi anche i biglietti del settore ospiti. Roma-Genoa sarà il 57esimo sold out dell'era Friedkin e chissà che non si sia anche il record di spettatori....

(gasport)